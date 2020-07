Dans le cadre du projet national BOTANICA, l’exposition «Néophytes envahissantes – influence du changement climatique» présente 22 espèces dans 22 jardins botaniques en Suisse. Explications avec François Felber, directeur du Jardin botanique cantonal à Lausanne, et membre du comité d’organisation.

Non, à part quelques exemplaires qui posent problème dans d’autres régions du monde, elles sont présentées sur des panneaux. Plusieurs animations et excursions étaient prévues; elles sont repoussées à l’an prochain.

Les invasives sont des opportunistes. Leur joker, c’est qu’elles n’ont pas d’ennemi naturel dans le nouveau milieu où elles arrivent. Et elles en profitent à fond, jusqu’à réduire la biodiversité à une espèce. L’augmentation des températures favorise la dissémination d’espèces exotiques qui survivent à la saison froide.

Certains biologistes estiment que si une plante s’installe, c’est que la niche écologique était libre. Ne faudrait-il pas laisser faire la nature?

Cela pose problème quand l’espèce change l’environnement à long terme. Nous avons une responsabilité: préserver la biodiversité locale, conserver et transmettre le patrimoine naturel. Je ne suis pas favorable à la banalisation des écosystèmes, qui auront moins de facilités à s’adapter aux changements climatiques. La biodiversité est aussi une formidable ressource naturelle et génétique. On ne sait pas quelle espèce aura une utilité économique à l’avenir.