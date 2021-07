Pollution durable – Les plastiques à usage unique toujours autorisés en Suisse Les produits en plastique à usage unique sont bannis dans l’UE, contrairement en Suisse. Certaines initiatives existent néanmoins dans plusieurs villes.

Selon OceanCare, une personne en Suisse produit en moyenne trois fois plus de déchets plastiques par an qu’une personne dans l’UE (photo d’archives). Keystone

Depuis samedi dernier, les produits en plastique à usage unique sont bannis dans l’UE. Sont concernés les pailles, couverts, gobelets ou cotons-tiges. La Suisse n’en est pas encore là. Le Conseil fédéral s’est prononcé contre une interdiction nationale, mais des initiatives émergent çà et là.

La ville de Genève a par exemple interdit au début de 2020 les produits plastiques à usage unique pour les activités se déroulant sur son domaine public et soumises à autorisation. Bâle-Ville a imposé depuis le 1er septembre 2019 la vaisselle réutilisable pour la vente de boissons et de nourriture dans l’espace public.

Des détaillants comme Migros ont aussi retiré volontairement de leur assortiment ou remplacé certains produits en plastique. Swiss retail et la communauté d’intérêt du commerce de détail suisse ont en effet signé en 2016 un accord de branche visant à réduire la consommation de sacs plastiques à l’échelle nationale. Les mesures concernent notamment les commerces de détails, les stations-service, les kiosques et les services à l’emporter.

Pneus et immondices

Selon une étude de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), quelque 14’000 tonnes de plastique atterrissent dans les sols et les eaux en Suisse. Parmi les principaux responsables figurent l’usure des pneus et les immondices.

Chaque année, environ un million de tonnes de plastique est transformé en divers produits jetables mais aussi en biens plus durables comme des cadres de fenêtre ou des éléments de carrosserie pour voiture. 780’000 tonnes finissent à la poubelle.

Selon l’OFEV, de grandes quantités de ces déchets pourraient être retenues grâce au tri des déchets, un nettoyage des espaces publics, un système d’évacuation des eaux des routes et un traitement des eaux.

Consommateurs responsables

La prise de conscience devrait aussi se faire au niveau du consommateur. Or là aussi, les Suisses ne sont pas exemplaires: selon OceanCare, une personne en Suisse produit en moyenne trois fois plus de déchets plastiques par an qu’une personne dans l’UE.

En outre, une grande partie des ordures sont brûlées en Suisse. Il en résulte environ 170 kilos de déchets hautement toxiques pour 1000 kilos de déchets, qui doivent être stockés.

Comme les plastiques ne peuvent pas tous être éliminés dans des usines de compostage, ils se retrouvent dans l’environnement. Ils s’y décomposent en microplastiques et restent dans le sol plusieurs centaines d’années avant d’être complètement dégradés.

Selon l’OFEV, on trouve des plastiques dans tous les lacs, rivières et presque aussi tous les sols en Suisse. Les humains et autres espèces animales absorbent des plastiques via leur alimentation et même en respirant. Ils en éliminent aussi une grande partie.

ATS

