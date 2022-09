Monde suisse de l’audiovisuel – Les plateformes de streaming atteignent des sommets Netflix, Spotify et Disney+ ont gagné chacune près de 400’000 utilisateurs l’année dernière dans notre pays.

Netflix a dépassé la barre des trois millions d’utilisateurs, selon l’étude annuelle Digimonitor. KEYSTONE/Elise Amendola

L’utilisation des services de streaming Netflix, Spotify et Disney+ a atteint des sommets en Suisse en 2022. Ces plateformes ont gagné chacune près de 400’000 utilisateurs. Dans le même temps, le cinéma a regagné des spectateurs après la pandémie de coronavirus.

Netflix a dépassé la barre des trois millions d’utilisateurs, révèle l’étude annuelle Digimonitor publiée jeudi par le Groupe d’intérêts des médias électroniques (IGEM) et l’institut de Recherches et d’études des médias publicitaires (REMP). Les services de musique en ligne Spotify totalisent 2,5 millions de clients et Disney+ un million.

Malgré ce succès, les Suisses ont à nouveau le goût de regarder des films sur grand écran. Après la pandémie, quatre cinquièmes des cinéphiles ont retrouvé le chemin des salles obscures. Selon l’étude, environ 2,5 millions de personnes sont allées au cinéma ces six derniers mois, soit 39% de la population.

Les services de musique en ligne Spotify totalisent désormais 2,5 millions d’utilisateurs en Suisse (image d’illustration). KEYSTONE/DPA/OLE SPATA

En revanche, on n’observe pas de désaffection pour les services de vidéoconférence. Malgré le retour dans les bureaux, 1,1 million de personnes (18% de la population) continuent à utiliser ce type d’outils.

Instagram talonne Facebook

Les réseaux sociaux TikTok, Instagram et Linkedin ont également le vent en poupe. Ils ont gagné chacun 150’000 à 200’000 utilisateurs. Instagram rassemble 2,5 millions d’utilisateurs, soit 39% de la population. Il se rapproche de Facebook, utilisé au moins occasionnellement par 2,8 millions de personnes (44% de la population). Le service de vidéos courtes TikTok attire quant à lui 860’000 personnes (13% de la population).

Plus des trois quarts des Suisses (5 millions) lisent au mois occasionnellement des nouvelles en ligne. Mais moins d’un sur cinq (18%) ont conclu un abonnement payant à un média numérique.

L’étude Digimonitor recense chaque année depuis 2014 l’utilisation des médias et appareils électroniques en Suisse. L’enquête téléphonique et en ligne a été réalisée en deux phases auprès de 1842 personnes de plus de 15 ans en Suisse alémanique et en Suisse romande. La marge d’erreur est de 2,3 points.

ATS

