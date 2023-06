Christine Brombach connaît les effets des take-away sur notre corps. Elle explique comment reconnaître un bon kebab et pourquoi elle renonce aux sauces.

Madame Brombach, quand avez-vous mangé un kebab pour la dernière fois?

Je dois réfléchir, mais cela doit remonter à des années. Il existe de délicieux kebabs, mais le fournisseur doit être bien choisi. On ignore souvent depuis combien de temps la brochette de viande est accrochée dans le magasin. Je veillerais à ce que la fréquence soit élevée. Les évaluations Google peuvent donner un aperçu utile. Si un magasin dispose d’une clientèle de passage et des clients réguliers, je me lancerais.