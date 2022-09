Cuisine étoilée chez Swiss – Les plats du Vaudois Laurent Eperon servis dans les airs Le chef de l’hôtel de luxe zurichois Baur au Lac et la compagnie aérienne s’associent pour concocter le menu à bord, servi en classe business. Daniel Böniger

Ils ont fait passer l’ADN du Pavillon, le restaurant du Baur au Lac, dans l’avion en faisant attention au moindre détail: Laurent Eperon (à gauche) et son sous-chef Maximilian Müller. DR

La légende du jus de tomate est tenace – même si elle est dépassée depuis longtemps: à bord d’un avion de ligne, le salé et le sucré seraient perçus moins intensément qu’au sol. C’est pourquoi tant de gens commandent cette boisson pendant le vol. «Nous pensions la même chose», explique le Vaudois Laurent Eperon, chef de cuisine au restaurant Pavillon à Zurich. Mais lorsqu’il a commencé à planifier sa collaboration avec Swiss, il y a plusieurs mois, la première chose qu’on lui aurait expliquée est que cette perte de goût n’existait plus depuis longtemps. Et ce grâce à la nouvelle technologie de la cabine d’avion: «Cuisinez comme d’habitude», m’ont-ils dit.»