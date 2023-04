Météo printanière – Les pluies d’avril vont-elles sauver notre eau pour cet été? Sécheresse ou mois sous l’eau? Neige ou paysages verts? Depuis le début de l’année, le climat nous en fait voir de toutes les couleurs. On fait le point. Joel Espi

Début mars, le niveau du lac de barrage de Marmorera, dans les Grisons, était très bas. KEYSTONE

«Printemps pourri.» Selon d’où on se place, l’assertion se discute. Car, pour la nature comme pour les amateurs de ski, ces dernières semaines chargées en précipitations étaient plutôt bienvenues. Après un mois de février bien trop sec et un mois de mars dangereusement doux, avril a-t-il permis de rattraper le retard? Et, si oui, les sécheresses des dix derniers mois pourront-elles être compensées au cas où les températures prendraient l’ascenseur cet été? Réponses point par point.