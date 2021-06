Abolition du droit de timbre – Les plus riches ne devraient pas avoir d’allègements fiscaux Le référendum contre l’abolition du droit de timbre a été lancé mardi par le Parti socialiste et les syndicats.

Le Parti socialiste, avec les syndicats, a lancé mardi le référendum contre la suppression du droit de timbre, une mesure qui ne profite qu’aux riches, selon lui (photo d’archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les grandes entreprises financières et les grosses fortunes ne devraient pas bénéficier d’allègements fiscaux supplémentaires. La gauche et les syndicats ont lancé mardi un référendum contre la première étape de l’abolition du droit de timbre.

Le projet est vieux d’une douzaine d’années. À la session d’été, le Parlement a décidé d’avancer par étapes et approuvé la suppression du droit de timbre sur le capital. Les coûts pour l’État sont estimés entre 200 et 250 millions de francs.

Un comité interpartis, réunissant la gauche et les syndicats, s’y oppose. Seuls les plus hauts revenus, les plus grosses fortunes et la place financière profiteraient de ces allègements fiscaux, alors qu’ils sont déjà avantagés et n’en ont pas besoin. «Le projet suit une nouvelle fois le principe: Donner aux plus grands et faire payer la population», a dénoncé Cédric Wermuth, co-président du PS.

Répercussions en cascade

Pour la conseillère municipale lausannoise Florence Germond, «il n’est pas adéquat de favoriser un secteur au détriment d’un autre.» D’autant plus que les grandes entreprises financières actives internationalement, qui profiteront principalement de la mesure, n’ont pas souffert du coronavirus.

«En temps normal, cette politique de redistribution du bas vers les hauts est déjà inadéquate. Mais au sortir de la crise, elle devient franchement obscène», a-t-elle poursuivi.

La socialiste a également pointé qu’un affaiblissement supplémentaire des finances publiques n’est pas opportun pour le moment. Pour compenser ses pertes, la Confédération lancera des programmes d’économie qui se répercuteront en cascade sur les villes et les communes.

Les recettes fiscales manquantes impacteraient également la politique climatique suisse, a estimé Franziska Ryser, vice-présidente des Verts. Et la conseillère nationale de dénoncer une «faute fatale».

Tactique du salami

Le comité s’insurge également contre la «tactique du salami» décidé par la droite. Après la suppression du droit de timbre sur le capital, ce sont toutes les autres variantes que le projet veut abolir. Les pertes se chiffreraient alors à plus de deux milliards.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.