Le coup de fourchette – Les poissons scandinaves nagent avec bonheur au Njørden d’Aubonne Philippe Deslarzes propose une superbe gastronomie lacustre et marine dans son restaurant d’inspiration suédoise. David Moginier

Philippe Deslarzes (en blanc à gauche) au millieu de la brigade de son restaurant d’inspiration suédoise. Vanessa Cardoso/24 heures

Rien que le décor indique bien où l’on est: des tables en bois épaisses, des fauteuils design (et confortables), une ambiance épurée, lumineuse, et une terrasse magnifique: le Njørden, au centre d’Aubonne, respire la Suède. Normal, son chef, Philippe Deslarzes, et ses associés ont tous des origines dans ce pays scandinave. Le chef a pêché dans ses lacs comme il l’a fait en Suisse et il en a gardé un amour immodéré pour les produits de l’eau, au point de les cuisiner exclusivement dans son menu à 5, 6 ou 8 plats (de 128 à 168 fr.) disponible le soir. À midi, un menu du jour et un business lunch suivent le même principe (38 et 65 fr.).