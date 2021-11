Mon animal et moi – «Les poissons sont moins bêtes qu’on ne le croit. Ils me reconnaissent» Des petits, des grands, des colorés, des transparents. Cyril Graf est fou de ses poissons. Rencontre à Porrentruy. Sébastien Jubin

Cyril et ses poissons tropicaux. Yvain Genevay / Tamedia

Comme souvent chez les aquariophiles, tout commence par un… poisson rouge. Cyril Graf avait 8 ans quand son histoire d’amour a débuté. Aujourd’hui, ce Jurassien a 43 ans et sa passion s’est démultipliée. Dans son appartement, ses aquariums occupent une grande partie de la pièce à vivre.

Son sourire devient enfantin: «D’abord, j’ai racheté l’aquarium de 125 litres de mon cousin. Cela me paraissait énorme. Puis je suis passé à 250 litres. Et j’ai estimé qu’il était trop petit, j’en ai acquis un de 460 litres. Aujourd’hui, le plus gros de mes aquariums pèse 560 litres.»