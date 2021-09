Mouvement No Bra – Les poitrines se déconfinent Le confinement et le télétravail ont convaincu de nombreuses femmes à bannir le soutien-gorge de leur quotidien. Témoignages. Laurène Ischi, Fabienne Rosset et Géraldine Savary

Aucun chiffre n'existe pour la Suisse, mais le mouvement No Bra semble avoir gagné la rue, à l'instar de ces jeunes femmes lors de la Grève féministe du 14 juin 2020 à Genève. Magali Girardin/Keystone

Je m’en fiche complètement si mes seins atteignent mon nombril. Je ne porterai plus de soutien-gorge. Je ne peux pas, non.» C’est avec ces propos que l’actrice Gillian Anderson a enflammé la Toile le 13 juillet dernier lors d’un live Instagram. Depuis le confinement, elle n’en porte plus, c’est bien «trop inconfortable», déclarait la comédienne. Ce choix de renoncer à porter un soutien-gorge, plus largement adopté par toute la communauté des «No Bra» (ndlr.: sans soutien-gorge) pour des raisons de confort tout autant que par revendications politiques, de plus en plus de femmes le font.