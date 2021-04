Manifestations interdites – Les polices ne sont pas plus dures avec les coronasceptiques Les antimasques estiment que leurs actions sont traitées avec moins de bienveillance que les manifestations d’autres mouvements. Ce n’est pas le cas, d’après notre enquête. Julien Culet

Le 27 février, 800 personnes environ ont défilé contre les restrictions dans les rues de Neuchâtel. Un événement autorisé, mais qui a vu nombre de participants tomber le masque. Sandra Hildebrandt/Keystone

Depuis le début de la pandémie, chaque manifestation politique se déroulant sur l’espace public est scrutée et abondamment commentée. Réunissant des dizaines voire des centaines de participants, ces rassemblements suscitent la grogne chez les opposants à la cause défendue.

Ainsi, il y a deux semaines, quelque 1500 personnes ont défilé dans les rues de Lausanne pour soutenir la ZAD (zone à défendre) du Mormont. L’ampleur du cortège en a étonné plus d’un, alors qu’il est interdit de se retrouver à plus de quinze en extérieur, et les coronasceptiques se sont insurgés. Pour ces derniers, la réaction des autorités dépendrait de la cause, la leur étant plus susceptible de ne pas recevoir d’autorisations, voire sujette à davantage de répression.