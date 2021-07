Opérations sur les routes – Les polices vaudoises traquent les véhicules bruyants Les forces de l’ordre ont intensifié en juin les contrôles des engins non conformes ou bruyants sur le territoire vaudois. D’autres actions sont encore prévues.

La police intensifie sa lutte contre les nuisances sonores dues au trafic (Image prétexte). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les polices de la région lausannoise et de Morges ont mené en juin une opération coordonnée contre les véhicules non conformes, bruyants et modifiés. Vingt-quatre véhicules ont été acheminés à la halle de la Blécherette pour des contrôles techniques. Vingt-et-un ont été jugés non conformes. Cinq jeux de plaques ont été retirés.

Les polices de Lausanne, Lavaux, Ouest lausannois et de la région de Morges ont procédé à des contrôles simultanés le samedi 19 juin entre 14h00 et 22h00. Les agents sont intervenus à Lausanne, Crissier, Prilly, Lutry et dans la région de Morges, avec l’aide d’experts du Service des automobiles (SAN) qui ont procédé aux contrôles techniques.

L’opération s’inscrivait dans le cadre d’une intensification de la lutte contre les nuisances sonores du trafic. Depuis le 23 avril dernier, 111 dénonciations ont été prononcées et 19 plaques d’immatriculation retirées, annoncent vendredi les polices.

La police avertit que des opérations similaires seront menées sur l’ensemble du territoire vaudois. Elles auront lieu aussi bien en zones urbaines qu’à la campagne.

ATS

