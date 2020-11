Pompes funèbres – Les pompiers appelés à la rescousse pour transporter les défunts Les pompes funèbres de la Ville de Genève ont reçu le soutien des pompiers professionnels qui aident à la levée des corps et au transport des défunts.

Le service des pompes funèbres de la Ville de Genève, qui travaille sans relâche à cause de la pandémie de Covid-19, a reçu le soutien des pompiers professionnels. Ces derniers aident à la levée des corps et au transport des défunts au Centre funéraire, indique vendredi le département municipal de la cohésion sociale et de la solidarité.

Les pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS), tous volontaires pour cette tâche, sont répartis en trois équipes de trois. Ils utilisent les véhicules du Service des pompes funèbres de la municipalité, précise Manuelle Pasquali de Weck, la porte-parole du département.

Chambres froides pleines

L’épidémie frappe durement le canton de Genève, et se répercute sur la charge de travail des pompes funèbres. La mortalité en novembre est deux fois plus élevée par rapport aux années précédentes. Les chambres froides à Saint-Georges et au cimetière des Rois sont pleines et la morgue des HUG est utilisée pour entreposer les corps.

Depuis samedi dernier, le Service des pompes funèbres procède à des incinérations samedi. Il y a aussi deux conseillers funéraires supplémentaires dimanche pour préparer les obsèques, relève Manuelle Pasquali. Sur une cinquantaine de collaborateurs du service, 7 cas de Covid avérés ont été enregistrés depuis mi-octobre.

ATS/NXP