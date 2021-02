Nouvelle identité visuelle – Les pompiers broyards descendent leur logo en flammes Pour sa nouvelle image, le SDIS Broye-Vully souhaite remplacer le guerrier Divico par un soldat du feu neutre. Tollé. Sébastien Galliker

L’ancien logo du SDIS Broye-Vully mettait le soldat Divico à l’honneur, devant des flammes. Il a récemment été modernisé. DR

Une publication sur le compte Facebook du SDIS Broye-Vully publiée en fin de semaine et retirée depuis a mis le feu aux poudres dans la Broye vaudoise, en fin de semaine. Le service du feu actif sur plus de 50 km entre Cudrefin et Prévonloup y présentait son nouveau logo, gage d’«un nouveau départ pour une nouvelle année». Depuis lors, plusieurs pompiers du corps ne cachent pas leur désapprobation, affichant parfois l’ancienne image, qui mettait en avant le général helvète Divico, sur leur profil personnel et lâchant nombre de commentaires défavorables.