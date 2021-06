Météo violente – Les pompiers en action à cause des orages dans le canton de Lucerne La Suisse centrale a été touchée par des orages de grêle notamment qui ont maintenu les services de secours sur le qui-vive.

Des orages accompagnés de grêle ont causé de nombreux dégâts dans le canton de Lucerne. (photo symbole) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un orage accompagné de grêle a tenu en haleine les pompiers du canton de Lucerne lundi soir. Les hommes du feu ont été près de 300 à intervenir.

Au total 115 signalements de dégâts dus à la tempête sont parvenus à la police lucernoise entre 18h00 et 19h30, a indiqué la police. Outre des arbres tombés, les signalements ont fait état de passages souterrains et de sous-sols inondés.

L’orage accompagné de grêle a touché une partie du canton de Lucerne, de l’Entlebuch à la région de Rothenburg/Emmenbrücke jusqu’au Rontal.

Les communes de Root, Meierskappel, Ebikon, Dierikon Emmen et Buchrain ont été les plus touchées. En revanche, aucun dommage n’a été signalé dans la partie nord du canton. Au total, 14 corps de pompiers comptant environ 300 personnes ont été déployés sur plus de 130 lieux d’incidents.

ATS

