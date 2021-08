Du glacier du Rhône à la Méditerranée – Les pompiers kayakistes lausannois ont gagné leur pari David Cuttelod et Martial Paschoud ont achevé leur descente du Rhône en kayak, commencée sur le lac glaciaire le 6 juillet dernier. Sylvain Muller

Promesse tenue: David Cuttelod et Martial Paschoud ont mangé leur fondue au bord de la Méditerranée le 18 août dernier. LDD

Ils l’ont fait! Mercredi passé 18 août, soit huit jours après leur départ du pied du jet d’eau de Genève, David Cuttelod et Martial Paschoud ont atteint la mer Méditerranée avec leurs kayaks. Le terme d’un périple de 812 km démarré le 6 juillet dernier sur le lac du glacier du Rhône.

«On est heureux d’avoir bouclé la boucle, réagit David Cuttelod. On a eu des grosses journées avec 10 à 12 heures de navigation, des attaques de moustiques et on a pas mal transpiré pour trimballer nos 60 kg de matériel lors de 22 portages nécessaires pour passer les obstacles. Mais aucun gros déboire!»

Première confirmée

Suivie sur les réseaux sociaux et via leur site internet, leur aventure a pas mal fait réagir, notamment un lecteur de «24 heures» qui affirmait dans le Courrier des lecteurs du journal que cet exploit n’était pas une première. «On ne veut pas jouer sur les mots, mais la descente évoquée s’est faite en canoë, alors que nous avons utilisé des kayaks. Et puis, la personne n’a pas pu naviguer sur le lac glaciaire, puisqu’il n’existe qu’une dizaine d’années.»

Quoi qu’il en soit, les deux pompiers lausannois s’étaient avant tout lancés dans cette aventure pour le plaisir. Après une nuit sur la plage, ils ont vite retrouvé leur uniforme, puisqu’ils étaient de service en caserne le samedi déjà. «Maintenant, le gros du boulot va être la recherche de financement pour le montage du film, puis la réalisation de ce dernier.» Premières projections prévues l’été prochain.

