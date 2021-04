Dardagny – Les pompiers sauvent la faune du déluge de mélasse L’intervention d’une cinquantaine de professionnels et volontaires a évité l’asphyxie à de nombreux poissons dans le Roulave, affluent de l’Allondon. Marc Moulin

L’Allondon, émissaire du Roulave qui s’y jette un peu en amont de ce site, entre Dardagny et Russin. MM

L’apport d’eau fraîche par deux kilomètres de conduites installées en urgence a limité la mortalité piscicole dans le Roulave, mardi, après un accident agricole. Au lendemain du dysfonctionnement d’une citerne qui a laissé s’échapper 6000 litres de mélasse à Saint-Jean-de-Gonville, dans le Pays de Gex, seules 17 jeunes truites, totalisant 1,1 kilo, ont été retrouvées mortes dans le cours genevois de cet affluent de l’Allondon.

Le sauvetage de la faune piscicole, menacée par ce déluge de glucose gluant, a nécessité un gros dispositif. Quelque 50 pompiers professionnels (de la Ville et de l’aéroport) et volontaires (issus de Dardagny et Russin), membres de la police de l’eau et gardes de l’environnement ont réduit la casse. Leur intervention, qui a duré toute la nuit, a permis de diluer la pollution et d’oxygéner la rivière grâce à l’injection d’eau non polluée.

«La mortalité de poissons a été largement limitée alors que les autorités craignaient le pire», souligne jeudi le Département cantonal du territoire, qui prévoit de dresser un nouveau bilan piscicole cet été. Les larves essentielles pour la chaîne alimentaire, comme les salamandres, ont sauvé leur peau.

L’État salue en outre une bonne coopération transfrontalière, le déversement accidentel ayant eu lieu en France, où coulent les affluents du Roulave. Il appelle la population à alerter le 118 en pareil cas, chaque minute étant précieuse pour limiter les dommages.

