Prévention du suicide – Les ponts de Lausanne devront être mieux équipés Un élu de droite demande l’installation de filets. Les autorités privilégient d’autres solutions de prévention et le rehaussement des barrières. Cindy Mendicino

Un pont lorsqu’il accueillait la création de Sébastien Lefèvre, «Oriflammes», constituée de 52 mâts de 7 mètres fixés au garde-corps existant. Philippe Maeder

Que peuvent faire les autorités pour empêcher un suicide dans l’espace public? Certains ponts de Lausanne constituent des lieux parfois utilisés pour passer à l’acte. Nicola Di Giulio, élu du Parti libéral conservateur et membre de la police lausannoise, aimerait que des filets de protection soient accrochés à ces ouvrages.

La municipale socialiste Florence Germond souligne que la chose préoccupe évidemment les autorités. Elle rappelle pour preuve que, en 2003, 4 millions avaient été dépensés pour des sécurisations, notamment des rehaussements de garde-corps. Des adaptations et rénovations supplémentaires ont été réalisées entre 2014 et 2015.

«La Municipalité fait tout ce qui est en son pouvoir pour respecter les normes, pour être conforme», indique l’élue. En début d’année, des panneaux ont été apposés sur un pont, qui orientent les personnes en détresse vers des numéros d’urgence. D’autres mesures sont prévues dans les mois à venir, dans le cadre de travaux généraux sur certains ponts.

Efficacité pas avérée

Les autorités disent en revanche avoir écarté l’idée des filets de sécurité. Pour des raisons «techniques, pratiques, financières et patrimoniales». D’après les calculs effectués, la pose de filets antisuicide coûterait «près de 2 millions». Mais les autorités soulignent surtout que leur avantage en comparaison à des barrières rehaussées «n’a pas été démontré à ce jour».

Le coordinateur de Stop Suicide, Raphaël Thélin, clarifie la question en s’appuyant sur une grande étude menée en Suisse. «Premièrement, il est prouvé que les mesures antisuicide sur des ponts sont efficaces. Elles font diminuer le nombre de suicides et on ne constate pas de report vers d’autres lieux. Se retrouver face à un obstacle peut donner soit le temps à une tierce personne d’arriver, soit la possibilité à la personne concernée de redescendre elle-même de son pic de détresse et de renoncer à passer à l’acte.»

Besoin d’aide? Contactez la Main Tendue (143) ou la ligne conseils Ados (147), 7 j/24 h DR

Mais qu’en est-il des différents moyens de protection? «Il est scientifiquement avéré que, dès 2 m 30 de haut, une barrière réduit le nombre de suicides à zéro. Les filets ont le même effet. Le choix entre ces différents aménagements est politique ainsi que lié aux contraintes des lieux.»

Deux résolutions

L’ensemble des élus qui se sont exprimés sur la question ont affirmé leur soutien au travail de prévention des autorités et ont accepté deux résolutions. La première, déposée par Nicola Di Giulio, demande l’installation d’obstacles physiques sur un des ponts de la ville.

La seconde, rédigée par le socialiste Louis Dana, encourage à sécuriser les lieux du domaine public desquels une personne est susceptible de se précipiter, dans la mesure du possible. Il propose aussi que des employés de la Ville suivent une formation dispensée par l’université pour sensibiliser ceux qui font face au risque suicidaire.