Élections cantonales vaudoises 2022 – Les popistes Céline Misiego et Vincent Keller sont candidats au Conseil d’État Les deux députés défendront les couleurs du POP dans la course au Château. Contrairement à 2017, la division prévaut au sein de la gauche radicale. Jérôme Cachin

Candidats au Conseil d’État, les députés Vincent Keller et Céline Misiego affichent les principales revendications de leur campagne. DR

Le Parti ouvrier populaire (POP) lance ses députés Céline Misiego et Vincent Keller dans la course au Conseil d’État. Le parti demande un salaire minimum dans le canton, une caisse maladie publique, des hôpitaux publics de proximité, un taux unique d’imposition communal et la gratuité des transports publics.

Ce dernier point fait l’objet d’une initiative populaire en cours de récolte de signatures. Avec Vincent Keller et Céline Misiego, le POP présente aujourd’hui deux candidatures «à même de défendre les intérêts des travailleurs et des classes populaires lors de la campagne», écrit le parti.

L’élection aura lieu le 20 mars. La gauche radicale s’y présente séparée. Il y a un mois, Ensemble à Gauche a ainsi déjà dévoilé ses cinq candidats, issus des trois mouvements SolidaritéS, Décroissance Alternatives, ainsi que Solidarité & Écologie.

Le POP et EAG étaient pourtant parvenus à s’entendre pour l’élection au Conseil d’État en 2017, avec une liste commune de trois candidats. Le POP y était représenté par Céline Misiego, qui finissait en tête des trois avec 6,34% des voix.

Un seul groupe de députés

Les deux entités de la gauche radicale forment d’ailleurs un seul groupe au Grand Conseil. Elles comptent chacune trois députés. Celui-ci se nomme Ensemble à Gauche - POP.

En 2020, la gauche radicale était absente de l’élection complémentaire au Conseil d’État pour remplacer la PLR Jacqueline de Quattro. L’année précédente, pour la succession du socialiste Pierre-Yves Maillard, elle était très présente, Anaïs Timofte (POP) recueillant 3,26% des voix et Jean Michel Dolivo (EAG) 6,34%.

Pour l’élection au Grand Conseil de 2022, EAG et POP ne feront liste commune qu’à Lausanne. Le POP comptera des candidats dans les arrondissements de l’Ouest lausannois, du Jura-Nord vaudois et de Riviera-Pays d’Enhaut. Il envisage aussi d’être présent dans le Chablais.

Déjà quinze candidats Afficher plus Après l’annonce du POP, on compte désormais quinze candidatures au Conseil d’État. Les Vert’libéraux, Le Centre et les Libres doivent encore se prononcer. Le nombre final de candidats sera donc supérieur à quinze, qui est aussi celui enregistré en 2017. À gauche, la coalition Ensemble à Gauche (EAG) présente Élodie Lopez, Taraneh Aminian, Gabriella Lima, Mathilde Marendaz et Hadrien Buclin. La majorité gouvernementale est présente avec les trois socialistes sortantes Nuria Gorrite, Cesla Amarelle et Rebecca Ruiz et le Verts Vassilis Venizelos, chargé de succéder à Béatrice Métraux. À droite, le PLR veut remplacer Pascal Broulis et Philippe Leuba par Isabelle Moret et Frédéric Borloz. La sortante Christelle Luisier brigue un deuxième mandat. Enfin, l’UDC tente un retour au gouvernement vaudois avec la candidature de Michaël Buffat.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d'Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

