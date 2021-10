Dégustation de vin – Les Porta montent en Dézaley

Corinne et Jean-Daniel Porta.

Avec sa femme Corinne, Jean-Daniel Porta travaille son domaine de Villette avec autant de modestie que de précision. Issu d’une famille lombarde arrivée à Lavaux en 1515, il cultive environ six hectares, autour de ces Échelettes, son chasselas porte-étendard, qui vient d’obtenir l’or au Mondial du chasselas (comme son pinot noir au Mondial des pinots).

Cet adepte de monocépages cultive l’élégance. Dans ses bouteilles comme sur ses étiquettes où les parcelles se dessinent très graphiquement.

Deux nouveaux flacons ont fait leur apparition, une de chaque AOP Grand Cru. Des grands chasselas à qui il faut laisser un peu de temps avant de les déguster. Le Calamin, né sur une parcelle 115 de 500 m², a rejoint le catalogue il y a deux ans. Autant dire qu’il est difficile à obtenir.

Le 2020 est épuisé et il faudra attendre pour le suivant. Dommage car il développe tous les caractères de cette micro-appellation, avec un nez de fruits jaunes, de camomille, une jolie touche minérale et une bouche droite et riche.