En galerie à Lausanne – Les portraits sans visage de Mboa Invité par Foreign Agent – galerie qui a ouvert il y a une année à Lausanne –, le Camerounais vivant à Genève grave dans l’aluminium les contours d’une dimension à la fois très humaine et extra-ordinaire. Florence Millioud-Henriques

Maurice Mboa travaille sur des feuilles d’aluminium qu’il grave, scarifie, poinçonne et peint. Une technique particulière pour un univers très singulier. Foreign Agent, Lausanne

On va, on vient, flâneur – l’atmosphère picturale foisonnante y invite –, un peu comme dans une forêt si dense qu’elle en devient énigmatique. La végétation se dresse, ondoyante, éclatante de santé et habitée, elle sert de décor et ce sont bien des portraits qu’accroche la galerie Foreign Agent, à Lausanne. À un détail près… ils n’ont pas de visages définis, ni ces traits qui distinguent une physionomie d’une autre.

L’artiste travaille parfois sur des portraits de couples, comme ici «Abialli» réalisé en 2020 (160 x 103 cm).

Ainsi armés par l’ombre tel un bataillon de revenants sortis par surprise, tous pourraient crier à l’imposture ou dénoncer les crispations identitaires. Mais ils ont bien plus à exprimer! Archétypiques, les portraits de Maurice Mboa ont une nature, une intégrité. Dans mot-valise de son invention, l’artiste parle de ses «âmes-preintes».