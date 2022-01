Canton de Genève – Les pourfendeurs du cimentier Holcim mettent le feu à une carrière

Sézegnin – Les pourfendeurs du cimentier Holcim mettent le feu à une carrière Deux véhicules légers ont été incendiés peu avant l’aube, ce mardi 4 janvier, mais ce sont les lourds engins de chantier qui étaient visés. Thierry Mertenat

4 janvier 2022. Au pied des lourds engins de chantier, la carcasse des véhicules légers incendiés. Sur les murs, les inscriptions laissées par les auteurs qui se sont introduits peu avant l’aube dans la carrière de Sézegnin. LAURENT GUIRAUD

Ce n’est pas la partie la plus riante de la campagne genevoise. Elle fait des creux et des bosses, l’herbe y est rare. La pierre domine, on l’extrait, on l’envoie par camions construire notre avenir en dur, au grand regret des activistes proclimat. Une gravière, donc, exploitée par un cimentier célèbre, Holcim, 55 sites à lui tout seul à travers la Suisse.