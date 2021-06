Sommet Biden-Poutine – Les pourparlers dureront plus de quatre heures Un officiel américain a donné les grandes lignes du programme de ce mercredi. Pas de pause déjeuner et de lourds dossiers au menu des discussions. Alain Jourdan

La villa La Grange, où se rencontreront Joe Biden, président des USA, et Vladimir Poutine, président de la Russie. Lucien FORTUNATI

Aux journalistes présents à bord d’Air Force One, un haut fonctionnaire américain a communiqué les grandes lignes du programme de la journée. Vladimir Poutine devrait arriver le premier à la villa La Grange où se déroule l’événement, vers 13 heures. Il sera accueilli par le président suisse à son arrivée et conduit à l’intérieur de la bâtisse. Le président Biden arrivera juste après. Les deux chefs d’État partageront une brève salutation avec le président suisse. Lequel s’exprimera avant que le président américain et son homologue russe ne se retrouvent en compagnie des chefs de la diplomatie russe et américaine, Sergueï Lavrov et Antony Blinken, puis en tête à tête.