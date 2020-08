Asie – Les précipitations en Corée s’intensifient dangereusement De violentes intempéries ont ébranlé le pays: le Sud compte 16 morts et le Nord se tient en alerte avec des risques d’inondations et de glissements de terrain.

Des jours de précipitations très intenses risquent de provoquer de nombreux dégâts en Corée du Nord, ont mis en garde les autorités. Séoul faisait état jeudi d’au moins 16 morts en Corée du Sud dans le déluge qui s’est abattu sur la péninsule.

La Corée du Nord est particulièrement vulnérable en cas de fortes pluies, car nombre de ses montagnes et de ses collines n’ont plus aucune couverture végétale à cause de la déforestation et ne retiennent donc plus l’eau. La Corée du Sud a également été durement touchée, au moins 16 personnes ayant péri ces derniers jours dans le centre de son territoire en raison des inondations. Onze autres sont portées disparues et 1’600 personnes ont dû quitter leur domicile, selon les autorités.

Mesures pour régions à risque

L’agence de presse nord-coréenne KCNA a précisé de son côté que la province de Hwanghae, un important centre de production agricole, était la plus touchée par les précipitations.

«Il est important de prendre les mesures nécessaires pour les régions qui sont menacées par les glissements de terrain et les inondations», a déclaré Dokgo Hyok Chol, des services météorologiques nord-coréens. KCNA ne donne aucune précision sur d’éventuelles victimes ou sur l’étendue des dégâts.

Au moins 138 Nord-Coréens périrent dans des inondations provoquées en 2016 par des pluies torrentielles, selon un bilan des Nations Unies communiqué à l’époque.

ATS/NXP