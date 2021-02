Les enfants réinventent la Saint-Valentin – Les premières lettres d’amour, c’est dès 6 ans! Morgane Pellennec publie «Tu n’es pas belle, tu es pire», une authentique collection de billets amoureux échangés dans les cours d’école. Craquant. Cécile Lecoultre

Dans son recueil de lettres d’amour lancées par des mômes de 6 à 13 ans, Morgane Pellenec, grand cœur d’artichaut sous sa fibre de reporter, compile une centaine de billets craquants.

La Parisienne Hélène a gardé durant septante ans le petit mot de Charles-Amédée qui, à 7 ans, en partance pour les vacances de ski, lui envoyait des baisers de Sion. D’autres de ses prétendants étaient inspirés par la Suisse, le bon air et les vaches: «Je t’aime comme le lait, mais le lait pour boire, et toi pour voir matin et soir», écrivait Nelson, lui aussi contrarié par la séparation alpestre. L’amour abat des montagnes dans «Tu n’es pas belle, tu es pire» (Éd. Albin Michel).

