Des flocons à 1200 mètres – Les premières neiges sont tombées dans les villages des Alpes vaudoises Les toits de Leysin, de Villars et des Diablerets sont teintés de blanc depuis mardi. Si les flocons respectent le calendrier d’usage, les jours de gel sont, eux, plus tardifs que d’habitude. Thibault Nieuwe Weme

Villars s’est réveillé sous une fine pellicule de neige mardi matin, comme l’atteste cette webcam placée sur le toit du Collège Beau Soleil. © www.roundshot.com

Cette fois ça y est, le général Hiver a pris ses quartiers dans les villages des Alpes vaudoises. Mardi matin, une fine couche de neige fraîche – entre 1 et 3 centimètres – tapissait les prés avironnant Leysin (1260 mètres), Villars (1250 mètres) et Les Diablerets (1200 mètres). Culminant à 970 mètres, Château-d’Œx est pour l’instant privé d’or blanc.

À l’heure des comparaisons avec les années précédentes, il n’y aurait pas de quoi être frustré, selon Marianne Giroud Gaillard, météorologue à MétéoSuisse. «Si on prend pour référence notre station de Château-d’Œx, ces premières neiges sont dans la norme des 80 dernières années. Il n’y a généralement pas de neige au village avant début décembre.»

Idem pour les précipitations, qui sont dans les clous d’un novembre moyen. «On pourrait difficilement mieux suivre les normes, il n’y a presque rien qui dépasse», s’amuse la météorologue. En revanche, les températures nocturnes sont légèrement plus élevées que d’habitude, ce qui a retardé les premiers gels «de deux ou trois semaines par rapport à la moyenne».

Un anticyclone va tout faire fondre

Marianne Giroud Gaillard précise que «les températures minimales (en dessous de 0) peinent à se stabiliser à cause d’un courant d’ouest trop volatil, et qui devrait être chassé par un anticyclone ce week-end».

Sachant que la neige souffre rapidement des températures «même légèrement maximales», le plaisir de ces premiers flocons devrait être de courte durée dans les villages des Alpes vaudoises. Une «deuxième génération» devrait toutefois tomber dans le courant de la semaine prochaine.

«La douceur d’un certain mois n’a que très peu d’impact sur le suivant. Le temps change continuellement, avec de nouvelles dynamiques et de nouveaux engrenages.» Marianne Giroud Gaillard, météorologue à MétéoSuisse

Quid des températures excessives du mois d’octobre? Par effet de report, pourraient-elles avoir une influence sur les premières neiges et la rudesse de l’hiver? «Non, la douceur d’un certain mois n’a que très peu d’impact sur le suivant. Le temps change continuellement, avec de nouvelles dynamiques et de nouveaux engrenages.»

Thibault Nieuwe Weme est journaliste stagiaire à la rubrique vaudoise. Après un Bachelor en science politique à l'Université de Lausanne, il a obtenu son Master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.