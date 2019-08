Les premiers bus TL équipés de prises USB

Les Transports publics de la région lausannoise sont allés les chercher en Angleterre, le pays des bus à impériale. Rien de plus normal. Ils sont désormais treize bus à deux étages à circuler sur trois lignes régionales des TL, à savoir la 60 entre le Flon et Froideville (depuis le 11 août), la 62 entre Épalinges et Moudon-Gare et la 65 entre Lausanne-Sallaz et Mézières (depuis le 23 juillet). Chaque année, deux millions d’usagers les empruntent.

Les nouveaux bus en imposent avec leurs 13 mètres de long et leurs 4,06 mètres de haut. Un étage supérieur où la vue est certes plus remarquable qu’à hauteur de chauffeur, mais tout de même un peu bas de plafond. Un panneau «attention à la tête» prévient d’ailleurs les usagers dans les escaliers. Ces bus peuvent accueillir jusqu’à 127 personnes et disposent de 80 places assises. Voilà pour la fiche technique. «Les accès à ces bus sont désormais facilités par le fait qu’il est possible de monter par l’une des trois portes du bus. Il n’est en effet plus obligatoire de montrer son titre de transport au conducteur. C’est un gain de temps pour le client, surtout aux heures de pointe», assure Pauline Cernaix, chargée de communication aux TL. L’achat du billet peut toujours se faire auprès du conducteur dans le bus.

Moins d’arrêts en ville

Sur la ligne 60, la plus fréquentée des lignes régionales avec un million de passagers par année, une autre nouveauté accompagne la mise en service des bus anglais: sur la partie urbaine de la ligne, entre Lausanne-Flon et Le Mont-sur-Lausanne, 14 arrêts déjà desservis par d’autres bus ont été supprimés. Restent le Flon, Bessières, Tunnel, Bellevaux et Le Mont. La ligne 60 évolue donc désormais en mode «express». Un allégement qui implique une légère optimisation des temps de parcours, entre trois et quatre minutes, ainsi qu’une plus grande régularité de la ligne. Le parcours de ligne 65 voit également deux arrêts en zone urbaine supprimés. Il s’agit de Saint-Étienne et Valmont. Celui de la ligne 62 reste, quant à lui, inchangé.

Les prises sont installés entre les sièges de ces nouveaux bus de la marque Alexander Dennis ltd.

Enfin, les nouveaux bus sont les premiers de la flotte TL à proposer des prises USB en libre-service aux usagers, pour recharger téléphones et autres ordinateurs. Un équipement qui sera bientôt étendu à toutes les lignes? Pauline Cernaix: «Des prises USB ne sont pas prévues pour les véhicules urbains, où la durée du trajet moyen est trop courte pour recharger un smartphone. Une dizaine de minutes en moyenne. Sur le réseau régional, la durée de trajet est plus longue. Cela permet donc d’offrir ce service à notre clientèle.»