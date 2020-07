Covid-19 – Les premiers citoyens du pays se penchent sur Genève La présidente du Conseil national Isabelle Moret et le président du Conseil des États Hans Stöckli visitent les lieux clés d’un des cantons les plus frappés par l’épidémie. Marc Bretton

La Présidente du Conseil national Isabelle Moret. ARC Jean-Bernard Sieber ARC

«À Berne, on parle souvent du Covid sous son aspect sanitaire ou économique abstrait. Je souhaitais mettre un visage sur les chiffres et la précarité.» C’est la présidente du Conseil national, Isabelle Moret, qui parle devant l’école primaire de Trembley. Avec son homologue des États, le socialiste Hans Stöckli, l’élue PLR fait la tournée des dix cantons les plus touchés par l’épidémie. Inutile de dire que la pérégrination est inhabituelle.