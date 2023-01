Ski alpin – Les premiers Suisses retenus aux Mondiaux sont connus Swiss-Ski a dévoilé le nom de 19 des 24 athlètes retenus pour les Mondiaux de ski alpin à Courchevel/Méribel. Le Fribourgeois Alexis Monney a été sélectionné pour son premier grand événement. Sylvain Bolt

Marco Odermatt s’est offert un doublé en super-G ce week-end à Cortina, pour son retour après sa blessure au genou à Kitzbühel. AFP

Swiss-Ski a dévoilé une première liste de 19 athlètes sélectionnés pour les Championnats du monde de ski alpin, qui se dérouleront du 6 au 19 février à Courchevel/Méribel (France). Emmenées par la Tessinoise Lara Gut-Behrami (championne du monde en titre de géant et de super-G) et la Schwytzoise Corinne Suter (championne du monde de descente), titrées à Cortina d’Ampezzo il y a deux ans, les Suissesses sont dix à avoir obtenu leur place pour l’édition 2022.

Médaillée de bronze du combiné il y a deux ans et double championne olympique dans la discipline, Michelle Gisin disputera dès l’ouverture, lundi 6 février, l’épreuve pour polyvalents. L’Obwaldienne Priska Nufer, la Grisonne Jasmine Flury et la Bernoise Joana Hählen joueront, elles, leur carte d’outsider en vitesse. Opérée d’une hernie discale mi-novembre, la Fribourgeoise Noémie Kolly, qui a retrouvé la compétition cette année, n’a pas été retenue pour l’événement.

Odermatt à la quête de son premier titre

En technique, les espoirs reposeront sur Lara Gut-Behrami (en géant) et la Schwytzoise Wendy Holdener (slalom), lauréate de ses deux premiers slaloms en Coupe du monde cet hiver et qui pourra aussi viser une médaille lors du combiné alpin. La Valaisanne Camille Rast (slalom et géant), qui disputera à 23 ans ses troisièmes Mondiaux, la Nidwaldienne Andrea Ellenberger (géant) et l’Uranaise Aline Danioth (slalom) tenteront de créer la surprise.

Wendy Holdener sera l’une des prétendantes aux médailles lors du slalom et du combiné des Mondiaux. AFP

Chez les hommes, Marco Odermatt aura l’occasion de décrocher son premier titre mondial, lui qui avait échoué il y a deux ans (4e en descente, éliminé en géant et 11e en super-G). Le Nidwaldien, grand dominateur en Coupe du monde cet hiver, peut viser au moins trois médailles. Côté romand, Loïc Meillard est l’un des principaux favoris du combiné alpin, lui qui avait décroché deux médailles de bronze (parallèle et combiné) à Cortina.

La première de Monney?

Le skieur d’Hérémence, vainqueur de son premier géant de Coupe du monde la semaine passée à Schladming, pourrait être aligné dans cinq disciplines en France. Le Bagnard Justin Murisier, lui, jouera à fond sa carte d’outsider en géant et peut-être en vitesse (super-G et/ou descente). Quant à Alexis Monney, auteur d’un top 10 à Wengen, il a été retenu pour ses premiers Mondiaux. Le Fribourgeois de 23 ans, champion du monde junior de descente en 2020, pourrait avoir sa chance dans la discipline reine.

Les autres sélectionnés masculins sont les Grisons Gino Caviezel (à l’aise en géant et en super-G) et Stefan Rogentin, deuxième du super-G de Wengen cet hiver. Niels Hintermann, troisième sur la Streif de Kitzbühel cette saison, aura aussi une belle carte à jouer en descente. Gilles Roulin (vitesse) et Thomas Tumler (géant) complètent la sélection de dix-neuf athlètes, qui sera élargie à 14 après le slalom de Chamonix, prévu samedi 4 février.

Les Valaisans Ramon Zenhäusern (deuxième à Schladming) et Daniel Yule (vainqueur à Madonna et à Kitzbühel) seront logiquement alignés en slalom. Le Vaudois Marc Rochat, lui, a rempli les critères de sélection de Swiss-Ski pour disputer sa première grande compétition internationale. Sur place, les entraîneurs responsables désigneront quels athlètes seront engagés dans les différentes courses.

