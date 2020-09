Pérou – Les présidents andins contre la destitution de Vizcarra Les présidents de Bolivie, de Colombie et d’Équateur appellent le parlement péruvien à ne pas destituer le chef de l’État.

Image d’archive de Martin Vizcarra. AFP

Les présidents de Bolivie, de Colombie et d’Équateur, pays qui forment avec le Pérou la Communauté andine des nations, ont exhorté le Parlement péruvien de ne pas voter la destitution du président Martin Vizcarra dans le contexte actuel d’urgence sanitaire.

«Nous appelons vos autorités à éviter toute action qui pourrait mettre en danger l’exercice légitime du pouvoir et le processus institutionnel politique et démocratique» au Pérou, indique un communiqué signé de la présidente bolivienne par intérim, Jeanine Añez, et des présidents colombien Iván Duque et équatorien Lenin Moreno. Ils estiment qu’une destitution de Martin Vizcarra pourrait «menacer la stabilité» du pays.

Le Parlement péruvien a voté vendredi le déclenchement d’une procédure de destitution contre le président Vizcarra pour une affaire de corruption présumée. Le vote de destitution est prévu le 18 septembre. Sur les 130 parlementaires, 87 voix sont nécessaires pour destituer Martin Vizcarra, au pouvoir depuis 2018, qui n’a pas de majorité.

Pandémie

Les présidents andins avertissent que la crise politique actuelle se déroule en plein milieu de la pandémie de coronavirus et sept mois avant les élections générales péruviennes d’avril 2021. «Nous encourageons une solution rapide sur la base du dialogue, dans le cadre de l’ordre constitutionnel actuel et dans le strict respect de l’équilibre des pouvoirs», ont-ils ajouté.

Le Pérou, qui a connu une forte instabilité politique au cours des dernières années, est un des pays les plus touchés par le Covid-19 avec plus de 716’000 cas déclarés et plus de 30’000 morts, pour une population de 33 millions d’habitants.

La Communauté andine des nations est la plus ancienne organisation régionale du continent américain, fondée en 1969, dont l’objectif est de parvenir à l’établissement, en partie sur le modèle de l’Union européenne (UE), d’un marché commun. Elle rassemble 103 millions d’habitants et 3,8 millions de km2.

AFP/NXP