Grand Conseil vaudois – Les présidents de groupes «condamnent énergiquement le harcèlement sexuel» Après les événements de mardi dernier, une déclaration des présidents des groupes politiques et le bureau a été lue, dans laquelle ils constatent «une dégradation progressive des relations entre les députés». R.BO.

Le Grand Conseil vaudois. ARC Jean-Bernard Sieber

Il y a une semaine, les groupes PLR et UDC ont fait tomber le quorum en quittant la salle par «solidarité» avec leur collègue Jean-Luc Bezençon (PLR). Ce dernier avait menacé de déposer une plainte pénale contre la députée Élodie Lopez si elle ne s’excusait pas. Peu avant, l’élue d’Ensemble à Gauche avait relevé que le député PLR n’était pas «irréprochable» en matière de harcèlement sexuel.

Ce mardi matin, en ouverture de la séance du Grand Conseil, la présidente Séverine Evéquoz a lu à la tribune une «Déclaration des présidents de groupe et des membres du bureau» dans un silence de mort. Nous la reproduisons in extenso ci-après:

«À l’invitation du bureau du Grand Conseil, les présidentes et présidents des groupes politiques se sont réunis, ce matin 6 juin, suite aux événements de mardi passé et à leurs développements, afin de déterminer la manière d’envisager la poursuite la plus sereine possible des débats du Grand Conseil dès ce jour. Après les témoignages relatés la semaine passée, les présidentes et les présidents condamnent énergiquement le harcèlement sexuel sous toutes ses formes et appellent à une lutte résolue contre l’apparition ou persistance d’atteinte à la personnalité, en particulier de comportements, gestes ou propos déplacés, constitutifs du harcèlement sexuel, dans la continuité de la directive adoptée par le bureau du Grand Conseil, il y a deux semaines, et découlant d’une modification légale. À cet effet, ils vont inviter, dans un premier temps, la personne de confiance du Grand Conseil à venir dans chaque groupe politique afin de toucher l’ensemble de la députation. Indépendamment des atteintes en lien avec le sexisme qui doivent être traitées pour elles-mêmes et avec l’aide de ressources externes, les présidentes et présidents constatent depuis quelques mois une dégradation progressive et regrettable de la qualité des débats et des relations entre députés, ce qu’ils déplorent vivement. Ils se sont entendus ce matin pour que des événements tels que mardi dernier ne se reproduisent pas et s’engagent à sensibiliser les membres de leur groupe à la nécessité de garder en vue l’intérêt des institutions. Le respect des adversaires politiques et de leurs opinions est gage de débats constructifs et de prise en compte de l’intérêt général. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, par leur appui, à cette déclaration et je vous invite dès à présent à reprendre notre ordre du jour et à nous concentrer sur notre travail politique qui nous attend aujourd’hui. Je vous remercie pour votre attention.»

Les députés ont repris le traitement de l’ordre du jour.

