A Genève, jeudi et vendredi – Les présidents du parlement fédéral viennent mesurer l’impact du Covid La présidente du Conseil national et le président du Conseil des États visiteront l’aéroport, Palexpo et la Genève internationale Olivier Bot

La Presidente du Conseil national Isabelle Moret et le President du Conseil des Etats Hans Stöckli dans les halles de Bernexpo, en avril dernier. ARC Jean-Bernard Sieber

La présidente du Conseil national, Isabelle Moret, et le président du Conseil des États, Hans Stöckli, effectueront une visite officielle dans le canton de Genève, jeudi et vendredi, annonce la chancellerie du Canton dans un communiqué. Ils évoqueront les conséquences de la pandémie de Covid-19 dans le canton lors des discussions prévues notamment avec le président du Grand Conseil, François Lefort, une délégation du Conseil d’État. Des visites des hôpitaux universitaires, de l’aéroport et de Palexpo seront l’occasion d’aborder les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus dans le canton.

Une entrevue avec la fondatrice de l’organisation «Caravane de solidarité», Silvana Mastromatteo, ainsi qu’un échange avec des bénévoles engagés dans cette action sont également prévus à l’occasion de la visite de l’exposition de photographies sur la distribution de vivres à des personnes dans le besoin au parc des Bastions.

La soirée sera placée sous le signe de la Genève internationale. Un repas organisé à la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies réunira l’ambassadeur Yannick Roulin, chef de la Division État hôte de la Mission de la Suisse auprès de l’ONU, Mauro Poggia, conseiller d’État, Guy Ryder, directeur de l’Organisation internationale du travail, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’Organisation mondiale de la santé, Robert Mardini, directeur général du CICR, et Livier Coutau, délégué cantonal à la Genève internationale.

Vendredi, Isabelle Moret et Hans Stöckli rendront une visite aux Hôpitaux universitaires de Genève avant de rencontrer une délégation du Conseil d’État (composée d’Antonio Hodgers, de Mauro Poggia, de Serge Dal Busco et de Nathalie Fontanet). Un entretien sur la situation particulière du canton de Genève, frontalier de la France, ainsi que la visite d’une entreprise de biotechnologie viendront compléter le programme.