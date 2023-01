Stratégie politique – Les prétendants au siège d’Elise Buckle lissent leur profil Ceux et celle qui briguent l’Exécutif de Nyon mettent en avant leur capacité à travailler en équipe. Un message clair après des mois de crise. Raphaël Ebinger

La course à la Municipalité de Nyon s’annonce serrée. Pour rassurer les électeurs, les candidats insistent particulièrement sur leur capacité à intégrer l’équipe en place. Archives/Pierre Albouy

Qu’attendre de l’élection complémentaire à la Municipalité de Nyon? Le premier tour dans la course au siège laissé vacant par la Verte Elise Buckle, qui a démissionné, aura lieu le 5 février prochain. Dans ce contexte, cinq hommes et une femme ont déclaré leur envie de rejoindre le collège municipal. Et force est de constater que, parmi eux, personne ne se profile comme celui ou celle par qui arrivera la révolution.