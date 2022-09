Des trajets trop coûteux – Les prix à la pompe pèsent sur l’emploi Dans les secteurs du bâtiment et des services à la personne, les employés refusent désormais de travailler trop loin de leur domicile. Reste aux patrons à mettre la main à la poche. Marie Maurisse

De plus en plus de travailleurs refusent des mandats s’ils sont trop loin de leur domicile. KEYSTONE

À l’agence lausannoise d’Interima, spécialiste en placement temporaire, le responsable Alexandre Da Silva n’a jamais vu ça en plus de cinq ans d’expérience: de plus en plus de travailleurs refusent désormais des mandats s’ils sont trop loin de leur domicile. «Dans le bâtiment, il faut être très tôt sur les chantiers, explique-t-il. Si vous vivez à Moudon et devez être à Prilly-Malley à 6 heures, vous n’avez pas le choix de prendre votre voiture. Mais vu le prix de l’essence, les gens font le calcul et réalisent que cela ne vaut pas la peine.»