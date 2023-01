Inflation en Suisse – Les prix chez Coop et Migros ont déjà augmenté cette année L’inflation de 2022 poursuit sa poussée. Les sucreries, la polenta, mais surtout les produits laitiers ont augmenté au 1er janvier dans de nombreuses enseignes. Joel Espi

Les hausses de prix concernent principalement les produits laitiers. Chez Coop, la motte de beurre est passée de 3 fr. 70 à 3 fr. 95 en début d’année. KEYSTONE/GAETAN BALLY

C’est l’un des mots le plus craint et le plus débattu depuis quelques mois. L’inflation. En Suisse, celle-ci s’est élevée en moyenne à 2,8% en 2022. C’est bien moins que chez nos voisins européens, notamment l’Allemagne, qui a battu son record datant de 1951 à +7,9%, malgré une baisse des coûts de l’énergie en décembre.