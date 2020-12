Bande dessinée – Les prix Töpffer résistent au coronavirus Bien dotées, les récompenses décernées conjointement par la Ville et le Canton sont attribuées vendredi 11 décembre. Sans cérémonie, mais sur petit écran. Philippe Muri

«Anaïs Nin - Sur la mer des mensonges» (extrait). En lice pour le Prix Töpf f er Genève , Léonie Bischoff livre un roman graphique sensuel dessiné au crayon à mine multicolore. Éd. Casterman

La bande dessinée plus forte que le coronavirus? On pourrait le croire en songeant aux Prix Rodolphe Töpffer. Si de nombreuses manifestations ont revu leur calendrier de fond en comble, voire purement et simplement remis leurs festivités à des jours meilleurs, les très convoitées récompenses décernées par la Ville et le Canton ont tenu le cap, décalant l’attribution d’une semaine seulement. Prévue initialement le 4 décembre, l’annonce des Prix aura lieu ce vendredi 11 décembre. En revanche, en raison des mesures sanitaires liées à la lutte contre le Covid, pas de cérémonie cette année. Les lauréats seront officiellement annoncés sur Léman Bleu en début de soirée, durant un magazine Grand Format de 26 minutes. Quant aux expositions prévues – notamment celle au Cube de la HEAD dédiée à la Belge Dominique Goblet, Grand Prix 2020 –, les voilà reportées en avril 2021.