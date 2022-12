Bande dessinée – Les Prix Töpffer sacrent un trio féminin Bien dotées, les récompenses décernées conjointement par la Ville et le Canton ont été attribuées à Sarah André, Diana Vlasa et Posy Simmonds. Philippe Muri

Un extrait de «Bande originale» de Sarah André, sacrée Prix Töpffer Genève. ÉD. RIPOPÉE

Cinq fois consécutivement, elle a entretenu le suspense en dernière page de ce journal. Étudiante de deuxième année de bachelor en illustration à la Haute École d’art et de design (HEAD), Sophie Anderegg a distillé ses strips depuis samedi dernier, dans l’attente de l’attribution du Prix Töpffer Genève. Une minisérie inscrite dans le cadre de la collaboration entre la HEAD et la «Tribune de Genève», qui a vu seize jeunes illustrateurs et illustratrices dessiner un cahier entier de votre quotidien. Alors, qui de Noémie Weber, Sarah André ou Alex Baladi a décroché le graal?