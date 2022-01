L’invité - Les prochains Jeux olympiques: rien que pour le sport!

Alors que les Jeux olympiques 2022 de Pékin démarreront le 4 février, faut-il s’en offusquer? En l’état actuel, l’événement pose trois questions. La première est de se demander si, en période de pandémie aussi virulente, il ne faudrait pas mieux les annuler. La deuxième est politique. Est-ce normal que ces Jeux olympiques d’hiver se déroulent dans un pays totalitaire, qui fait fi des droits de l’homme et qui est régionalement de plus en plus menaçant? La troisième est en relation avec ces centaines de sportifs qui se préparent d’arrache-pied, pendant des années, pour arriver dans les meilleures conditions physiques pour décrocher le Graal. Devons-nous leur refuser ces chances de médailles?

En ce qui concerne la pandémie, rien n’y a fait pour l’éradiquer. Le 23 décembre 2021, les autorités chinoises ont dévoilé un protocole sanitaire sous très haute surveillance. Ce n’est pas agréable, mais on est dans la continuité de vouloir limiter toute propagation. Donc, rien n’est vraiment différent des exigences 2G et 2G+ que nous subissons déjà au quotidien. De plus, une «affaire Djokovic» n’a aucune chance de se produire dans l’Empire du Milieu. La pandémie ne sera pas une raison d’annulation de l’événement.

«Faut-il refuser aux athlètes le droit de défendre les couleurs de leurs pays et celui d’espérer une consécration ultime?»

Il ne fait aucun doute que la Chine va politiquement vouloir faire de ces JO une vitrine respectable aux yeux du monde. Pendant deux semaines, finies les critiques sur Hong Kong, pas de crainte à avoir pour Taïwan et circulez, rien à voir concernant la joueuse de tennis Peng Shuai!

Alors, devons-nous diplomatiquement boycotter ces Jeux, au nom de l’absence d’une vraie démocratie et d’un comportement pour le moins belliqueux des autorités chinoises? C’est vite oublier la situation européenne des années 30. Souvenons-nous des Jeux de Berlin, en 1936. C’était la pleine ascension du nazisme en Allemagne et du développement de plusieurs dictatures autoritaires sur sol européen. Le spectacle de la chute successive de nombreuses démocraties était devant nous. Dans un contexte aussi particulier, le sprinteur de couleur, Jesse Owens, gagnait quatre médailles d’or sous les yeux médusés d’Adolf Hitler. Faut-il refuser aux athlètes le droit de défendre les couleurs de leurs pays et celui d’espérer une consécration ultime? Alors, pas de Jeux en Chine pour raisons politiques? Non!

Poursuivre une vision

On en vient alors à l’aspect sportif de l’événement. Pierre de Coubertin disait que l’essentiel est de participer et de poursuivre ainsi une vision d’un monde meilleur par le sport. Ne pas tenir ces Jeux serait renoncer à ses idées. Le CIO reste fidèle à son fondateur, au nom de l’universalité qui rassemble les peuples de tous horizons.

Il faut que ces Jeux se déroulent. Curieusement, un proverbe chinois dit: «Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or»! Défendons donc l’esprit d’engagement, de respect et de rassemblement que le sport sait véhiculer, au-delà des monts et des murs de l’incompréhension.

Dr Éric Davalle

