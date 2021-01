Habitudes alimentaires – Les produits de la mer sont en vogue sur la table des Vaudois Coquillages et crustacés ont la cote pendant les Fêtes. Covid oblige, les importations auront marqué le coup en 2020 mais les détaillants ont le sourire. Alain Detraz

À l’Épicerie du Pont de Chailly, les ventes ont été telles que le banc de l’écailleur sera maintenu jusqu’en février. Odile Meylan

Les Suisses sont de plus en plus friands des produits de la mer. Et pas seulement à l’approche des fêtes de fin d’année. Mais cette période constitue un moment faste, bousculé cette année par le coronavirus. Fermeture des marchés de Noël et de leurs stands d’huîtres, puis des restaurants et leurs bancs d’écailler. Du coup les Vaudois ont largement compensé en rapportant ces saveurs iodées à leur domicile. La tendance est là: malgré une augmentation du nombre d’enseignes spécialisées dans les fruits de mer, celles que nous avons contactées disent toutes avoir réalisé de belles ventes aux particuliers.