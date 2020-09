Suisse – Les produits équitables ont poursuivi leur croissance en 2019 Si les Suisses restent les champions du monde en matière de consommation de produits du commerce équitable, la croissance de cette demande a atteint une limite.

La consommation de produits issus du commerce équitable a poursuivi sa croissance l’année dernière en Suisse, mais à une vitesse moindre que les années précédentes (archives). KEYSTONE/EPA/TIMM SCHAMBERGER

La consommation de produits issus du commerce équitable en Suisse a poursuivi sa croissance en 2019, mais à une vitesse moindre que les années précédentes, annonce mercredi l’association Swiss Fair Trade.

Le chiffre d’affaires de cette catégorie de produits alimentaires issues du Sud tels que le café et les fruits exotiques a crû de 2,6% sur un an à 886,9 millions de francs. Les recettes générées par le chocolat et les produits à base de cacao, la sous-catégorie la plus importante, ont pour leur part bondi de 28%, selon le communiqué.

Chaque résident suisse a ainsi dépensé environ 103 francs par an, un nouveau record. «Les Suisses et Suissesses gardent leur place de champion du monde en matière de consommation de produits du commerce équitable.»

«Mais la croissance de cette demande a atteint une limite. Nous constatons que de nombreux consommateurs recherchent de plus en plus des produits locaux ou régionaux en alternative à l’offre internationale», fait remarquer Philipp Scheidiger, le directeur de Swiss Fair Trade, cité dans le communiqué.

