Un livre inspirant – Les produits suisses savent se moderniser Comment rendre leur séduction à quelques vieux trophées du Patrimoine culinaire, c’est l’enjeu d’un joli bouquin. David Moginier

La crème bóna cuite et son coulis aux agrumes. Dorian Rollin/Helvetiq

La Suisse n’est pas forcément réputée pour sa cuisine. Un pays de montagne, paysan, dénué de toute noble cour où les festins auraient pu se succéder, ne donne pas une gastronomie forcément festive et grandiose, à la différence de la France ou de l’Italie, par exemple. Pourtant, le Patrimoine culinaire suisse établi il y a une dizaine d’années recense plus de 400 produits. Il faut dire que, carrefour de l’Europe, la Suisse a connu des influences diverses, des territoires bien différents, qui ont généré des spécialités régionales nombreuses.

C’est de ce constat que sont parties Tania Brasseur et Marina Kienast Gobet pour réaliser leur livre, basé sur dix produits suisses qu’elles ont choisis. La première, membre du comité du Patrimoine et collaboratrice de Slow Food, avait envie de présenter ces trésors et de faire découvrir leurs producteurs. La seconde, formée dans les cuisines de Lenôtre et du Cordon Bleu, a imaginé des recettes qui les mettraient en valeur. Le tout donne un charmant recueil, «Simplement suisse», dans lequel on plonge avec plaisir.