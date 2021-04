Promotion et automates – Les produits vaudois dans un projet innovant à l’EPFL Vaud+ et la haute école ont monté un réseau d’automates remplis de 160 produits du terroir pour remplacer les snacks industriels. Le succès est immédiat. David Moginier

Devant leurs machines installées dans la haute école, Bruno Rossignol (EPFL), Elvire Mathieu (Vaud+), Philippe Leuba, Fabrice Ferrer (Dallmayr) et Suzanne Gabriel (Vaud+) sont les artisans de ce projet. Vanessa Cardoso/24 heures

Qui a dit que les Vaudois étaient lents? Ils peuvent aller à toute allure quand ils portent un projet innovant, comme celui inauguré ce jeudi à l’EPFL: des automates à snacking qui ne contiennent que des produits du terroir, sains, locaux et durables. L’idée est partie en octobre 2019 de Bruno Rossignol, le chef du service restauration et commerce de la haute école. La direction s’est montrée enthousiaste, comme l’explique Tristan Maillard, son secrétaire général: «La durabilité est au centre de nos stratégies. Quand on sait que l’alimentation est responsable du tiers des émissions de CO₂, nous privilégions les circuits courts pour tous nos lieux de vente.» Sous l’impulsion de Bruno Rossignol, 60% des ingrédients sont IP-Suisse dans les restaurants, et la proportion devrait passer à 85%.