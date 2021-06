Syndicats en Suisse – Les professionnels de la santé dans le viseur d’Unia Unia a tenu un congrès décentralisé vendredi. Sa priorité: l’adhésion de plus de personnes travaillant dans le domaine des soins.

Parmi les priorités stratégiques retenues pour les années à venir, le syndicat veut concentrer ses efforts sur la syndicalisation du secteur de la santé (photo d’illustration). KEYSTONE/Georgios Kefalas

Unia veut que davantage de personnes travaillant dans les professions de soins soient syndicalisées. Les 350 délégués ont fixé cette priorité au syndicat et ont réélu Vania Alleva à la présidence, au cours d’un congrès décentralisé qui s’est tenu dans 14 localités.

«Un vent violent souffle contre nous», a relevé Vania Alleva en ouverture du cinquième congrès ordinaire, qui se déroule vendredi et samedi. Elle a notamment pointé du doigt les attaques patronales contre l’âge de la retraite à 60 ans dans l’industrie de la construction et contre les conventions collectives de travail dans l’industrie MEM et l’hôtellerie-restauration, souligne Unia dans un communiqué.

Unia s’est engagé pour combattre les tentatives de déréglementation de la loi sur le travail, les attaques contre la protection des salaires et «l’initiative xénophobe de résiliation» de l’UDC. Au terme d’un débat sur le bilan, les délégués ont accepté le rapport d’activité par 192 voix contre 1.

Syndicaliser le secteur de la santé

Parmi les priorités stratégiques retenues pour les années à venir, le syndicat veut concentrer ses efforts sur la syndicalisation du secteur de la santé, «très peu couvert par les syndicats, mais qui emploie près d’un demi-million de travailleurs»

Les délégués ont aussi adopté une résolution sur la lutte contre la pandémie. Ils ont appelé à une «offensive de solidarité» pour prévenir «la division sociale». Parmi les mesures retenues figurent la compensation salariale intégrale du chômage partiel et des CCT de force obligatoire, notamment dans les soins, la vente et la logistique.

Taxes visant les super-riches

Les emplois menacés dans les secteurs particulièrement touchés comme la restauration doivent aussi être maintenus. Les délégués ont également accepté l’idée d’une taxe de solidarité Covid visant les super-riches.

Par ailleurs, les délégués ont donné le feu vert à un débat sur la réforme Unia 2.0. Cette dernière sera discutée lors d’un congrès extraordinaire qui se tiendra au début de l’année 2023.

