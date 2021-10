La gauche face à la loi Covid - «Les profits de la pharma n’ont rien à voir avec ce vote»

Tout va bien dans le meilleur des mondes, alors?

Non, cette crise met en évidence une fois encore la dépendance du secteur public à la pharma. On n’a aucune transparence sur la manière dont les fonds publics ont été engagés pour soutenir le développement de vaccins qui profitent aujourd’hui à des privés. La fixation des prix est aussi totalement opaque. Cela fait des années que le PS dénonce ce problème et, comme nous le faisons depuis le début de cette pandémie, nous allons continuer en nous engageant contre l’influence politique de la pharma. Mais une chose est sûre: les profits de la pharma n’ont rien à voir avec la loi Covid. La vaccination est la seule issue à cette crise, même si j’aurais préféré promouvoir des produits plus équitables.