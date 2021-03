Enseignement de la musique à Lausanne – Les profs du Conservatoire refusent des mesures «unilatérales» À l’unanimité, les enseignants ont voté vendredi une résolution qui demande l’ouverture de négociations avec la direction. Cécile Collet

Parmi les mesures annoncées, l’écolage devrait être revu à la hausse. 24 HEURES/Valdemar Verissimo – A

En février, la direction du Conservatoire de Lausanne annonçait des mesures d’assainissement nécessaires immédiatement ou dans un avenir proche pour garantir la pérennité de l’institution, enfoncée dans les chiffres rouges. Au menu, abaissement du salaire horaire, gel temporaire des annuités, grille salariale revue à la baisse et hausse des écolages. Et la promesse d’une consultation du corps professoral.

Négociations demandées

Il semble que cette consultation a échoué. À la suite d’un échange avec la direction, l’assemblée générale de l’Association des professeur.e.s du Conservatoire (APC) de Lausanne a adopté vendredi une résolution à l’unanimité des 63 salariés présents. Le texte demande l’ouverture sans délai de négociations entre la délégation syndicat SUD-APC et la direction et le statu quo dans les relations contractuelles jusqu’à la signature de la CCT vaudoise en cours de rédaction par tous les partenaires.

«Les enseignants sont sous le choc. La direction propose des mesures structurelles profondes, pas juste un assainissement.» José Daniel Pernas, syndicat SUD

«Les enseignants sont sous le choc, commente José Daniel Pernas, syndicaliste chez SUD. À la cinquantaine de questions qui portaient principalement sur le budget, les réponses ont été quasi les mêmes qu’en février. Nous ne remettons pas en question la nécessité de trouver une solution au déficit de 4% (ndlr: 306’700 francs pour 2021), mais ici la direction propose des mesures structurelles profondes, pas juste un assainissement.»

Urgence et pandémie

La résolution déplore le manque d’anticipation et l’urgence dans laquelle sont mises en place ces mesures, en pleine pandémie. «Les enseignants sont presque tous concertistes, or ils ne peuvent pas se produire en ce moment. De plus, un numerus clausus tacite empêche ceux dont les cours ont du succès de prendre des élèves supplémentaires et d’augmenter leur pourcentage», indique José Daniel Pernas.

«Le Conservatoire pratique une politique contractuelle de l’individu!» José Daniel Pernas, syndicat SUD

Le syndicaliste critique «la politique contractuelle de l’individu» qui fait foi au Conservatoire et voit certains CDD reconduits depuis «des dizaines d’années», entretenant la précarité de musiciens «souvent au bénéfice de doubles voire de triples masters». Leur enseignement fait le rayonnement du Conservatoire de Lausanne, qui attire de nombreux professeurs étrangers. «Et l’excellence a un prix! Plutôt qu’un nivellement vers le bas, avec la chute de classe salariale énorme (jusqu’à 4) que cela représente pour certains, il faut aller trouver les subventions!» estime José Daniel Pernas.

Action concrète envisagée

Un délai de réponse a été fixé à vendredi 26 à la direction. Des mesures d’action concrète sont envisagées dans le cas où ces revendications n’étaient pas prises en compte, prévient la résolution.