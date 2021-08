Trois matches, trois défaites – Les progrès du LS sont encore insuffisants Battu 1-3 par GC malgré une prestation encourageante, le LS occupe désormais en solitaire le dernier rang en Super League. André Boschetti

Auteur du but lausannois et d’une solide prestation défensive, Anel Husic a parfaitement réussi ses débuts avec l’équipe première du LS, malgré la défaite concédée face à GC. KEYSTONE

Au moment d’aborder la traditionnelle conférence de presse, une bonne vingtaine de minutes après le dernier coup de sifflet, Giorgio Contini et Ilija Borenovic arboraient le même visage fermé. Si la troisième défaite consécutive justifiait la mine grave du coach lausannois, son homologue zurichois ne semblait donc pas beaucoup plus satisfait malgré cette première victoire sur le banc de Grasshopper. «Ma seule vraie satisfaction de la soirée, c’est le résultat, expliquait l’ancien mentor de la Tuilière. Pour le reste, nous avons manqué de maîtrise dans le jeu. Nous devons, et pouvons, faire beaucoup mieux.»