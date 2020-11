Déchets spéciaux – Les projets de décharges à Daillens et Grandson auront le feu vert en 2021 Le gouvernement vaudois inscrit les deux projets dans un nouveau Plan de gestion des déchets et lance une nouvelle procédure, après plus de 2100 oppositions. Jérôme Cachin

Les conseillères d’État Béatrice Métraux (Les Verts) et Christelle Luisier (PLR) se partagent le dossier de l’implantation des décharges. ARC Jean-Bernard Sieber

Les projets de décharges spéciales à Daillens et Yvonand ont soulevé au total plus de 2100 oppositions en 2018 et 2019. Le Conseil d’État a confirmé jeudi qu’il annulait les procédures en cours («24 heures» du 26 août). Il conserve cependant les deux projets, en les inscrivant dans le cadre d’une nouvelle mouture du Plan de gestion des déchets. Le document insistera sur l’augmentation du tri des déchets et la coordination intercantonale. En outre, la poursuite des deux projets se fera selon une nouvelle procédure entièrement en main du canton. Celui de Daillens est porté par l’entreprise Orllati. Celui de Grandson par son concurrent Cand-Landi.

L’Exécutif cantonal a dévoilé son nouveau calendrier. La mise à l’enquête des deux projets doit intervenir dès le mois de mai 2021. Le Conseil d’État prévoit qu’il pourra donner son feu vert dans le courant du second semestre de l’an prochain.

«Personne ne veut une décharge à côté de chez soi.» Béatrice Métraux, conseillère d’État

Jusqu’au départ de Jacqueline de Quattro (PLR) du gouvernement vaudois, le dossier des décharges était entièrement sous sa houlette. Depuis ce printemps, il est partagé entre la nouvelle conseillère d’État chargée des Communes et du Territoire, Christelle Luisier (PLR), et sa collègue responsable de l’Environnement, Béatrice Métraux (Les Verts). Cette dernière dit s’attendre à tout autant d’oppositions. Alors, en quoi les deux projets de décharges auraient-ils changé? «C’est comme les éoliennes ou les centrales nucléaires, explique Béatrice Métraux. Ce sont des politiques publiques de nature conflictuelle. Personne ne veut une décharge à côté de chez soi.» Ces déchets sont les scories de l’usine d’incinération Tridel, mais ils seront redimensionnés. La volumétrie devrait être inférieure aux précédentes versions. Le Canton participera à des études pour la valorisation des scories. «Nous aurons à convaincre que ces projets sont d’intérêt général», ajoute sa collègue Christelle Luisier.

La nouvelle procédure permet de «gagner du temps» en comparaison avec la précédente, annulée. Il s’agit d’un plan d’affectation cantonal, qui a valeur de permis de construire. Les Communes n’ont plus pour tâche de traiter les oppositions. Tout comme les particuliers et les organisations environnementales, elles conservent leurs droits d’opposition et de recours. Malgré cela, le temps gagné serait «de quatre à cinq mois», estime le directeur général du territoire et du logement, Pierre Imhof. En cas de recours jusqu’au Tribunal fédéral, il faudrait compter jusqu’à deux ans de plus.

«Le Canton continue à prendre le problème à l’envers.» Alberto Mocchi, municipal de Daillens

En réaction aux annonces du Conseil d’État, la Municipalité de Daillens regrette de ne pas avoir été entendue et maintient son rejet du projet de décharge, à cheval sur son territoire et celui d’Oulens-sous-Échallens. «Le Canton continue à prendre le problème à l’envers en persistant à vouloir réaliser ces deux sites de déchets dangereux et en utilisant la coordination intercantonale pour les remplir», estime le municipal daillenais chargé du dossier, Alberto Mocchi (par ailleurs président des Verts).