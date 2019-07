Les promotions 2019 des établissements vaudois en images

Du jeudi 27 juin au vendredi 5 juillet, la plupart des écoles ont organisé leur cérémonie des promotions. Notre galerie vous en présente une quarantaine. Elle rend hommage, par l'image et le texte, à tous les apprentis qui ont achevé leur formation par l’obtention d’une AFP ou d’un CFC, à tous les étudiants qui ont obtenu leur maturité gymnasiale ou professionnelle, et à tous les élèves qui ont achevé leur scolarité obligatoire.

Tous ces jeunes ont travaillé très durement durant l’année scolaire pour arriver à ce succès et décrocher leur diplôme. Un titre qui leur permettra, pour les plus jeunes, d’entrer en apprentissage ou au gymnase et, pour les plus âgés, de poursuivre leur vie professionnelle ou académique.

Ces cérémonies illustrent aussi le supplément consacré aux promotions qui sera encarté dans votre 24 heures du 12 juillet. (24 heures)