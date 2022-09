La faillite de l’AVS est annoncée depuis longtemps. Un peu comme la fin du monde, présagée périodiquement depuis l’an 1000. Aujourd’hui, pour l’AVS, ce sont des responsables politiques qui jouent le rôle de prophète de malheur. Peu de gens remarquent qu’ils fondent leurs prédictions sur des estimations économiques régulièrement démenties par la réalité. Leurs annonces jouent sur la peur, un levier puissant qui paralyse la réflexion.

Dans les discours des partisans de la réforme AVS 21, sur laquelle nous votons le 25 septembre, deux choses me frappent. D’abord l’absence de références éthiques, sans lesquelles une société ne peut pas vivre. Une attention à l’éthique devrait nous inciter à nous poser la question suivante: est-il juste de dégrader encore davantage la situation des femmes? Leurs retraites - AVS et 2e pilier - sont déjà inférieures d’un tiers à celle des hommes. Ensuite, je suis stupéfait par le silence quasi total de certains milieux féministes qui savent pourtant bien se faire entendre lorsqu’il est question de langage inclusif! Les quelques femmes qui s’expriment pour soutenir AVS 21 sont le plus souvent des politiciennes dont les conditions de vie privilégiées sont très éloignées de celles de la majorité des femmes.

«On invoque sans cesse des chiffres sans voir qu’ils masquent l’essentiel: l’éthique.»

Dans cette campagne, on invoque sans cesse des chiffres sans voir qu’ils masquent l’essentiel: l’éthique. Est-il juste qu’une femme qui a travaillé toute sa vie, dans sa famille et souvent, à temps partiel, dans sa vie professionnelle, doive, au moment de sa retraite, aller quémander l’aide de l’État? Une telle manière de traiter des personnes n’est-elle pas indigne de nos valeurs fondamentales? Cette question devrait nous inciter à revaloriser au plus vite les retraites des personnes - femmes et hommes - les moins bien loties. Sans invoquer immédiatement le manque d’argent.

À quoi sert l’argent? Dans le monde d’aujourd’hui, on le traite comme une divinité devant laquelle toutes et tous doivent s’incliner. Or l’argent est un outil qui se trouve dans nos mains et non au-dessus de nos têtes! Il n’a pas plus de pouvoir que les statuettes devant lesquelles s’inclinaient les peuples de l’Antiquité.

D’abord la dignité

De l’argent, la Suisse en a énormément. Malgré les sombres prédictions de ces deux dernières décennies, il y a près de 50 milliards dans les caisses de l’AVS. Vous avez peur que cela ne suffise pas dans le futur? Nous pourrions alors solliciter une petite partie des réserves colossales de la Banque nationale, comme le proposent aussi bien des personnalités de droite que de gauche.

Toutefois, notre vraie sécurité, ce n’est pas l’argent, même si nous en avons besoin. Ce qui nous donne un socle sur lequel nous pouvons construire, ce sont nos valeurs fondamentales: le respect de la dignité de chaque personne et l’attention au bien commun.

Comme le dit une publicité bien connue, «tout le reste n’est que garniture»!

Pierre Farron Afficher plus Pasteur et théologien

