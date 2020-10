Indonésie – Les propos de Macron «insultent» l’islam Le président indonésien, à la tête du plus grand pays musulman du monde, a «fermement condamné» samedi les propos d’Emmanuel Macron qui avait défendu le droit de publier des caricatures.

Le président indonésien, Joko Widodo, lors d’une conférence de presse à Bogor (Indonésie), le 20 octobre 2020. (Archives) The Yomiuri Shimbun via AFP

La France a été le théâtre de récentes attaques meurtrières menées par des islamistes. La dernière date de jeudi dans une église à Nice où un homme a tué trois personnes.

Emmanuel Macron a défendu les caricatures au nom de la liberté d’expression, après la décapitation le 16 octobre par un islamiste d’un enseignant français qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète de l’islam. Ces propos ont provoqué des manifestations dans plusieurs pays arabes et musulmans, où ont également été lancés des appels au boycott des produits français et où des effigies du président français ont été brûlées.

«Blessé les musulmans»

«Tout d’abord, l’Indonésie condamne fermement les violences à Paris et à Nice», a déclaré samedi M. Widodo. «Deuxièmement, l’Indonésie condamne aussi fermement les propos du président français qui ont insulté l’islam, blessé les musulmans à travers le monde et pourrait défaire l’unité des croyants (...) juste au moment où le monde a besoin d’unité pour faire face à la pandémie de Covid-19», a-t-il ajouté, dans une déclaration retransmise en direct.

«La liberté d’expression qui blesse l’honneur, la pureté et le caractère sacré des valeurs et symboles religieux ne peut se justifier, et doit être arrêtée», a dit le président indonésien. «Le terrorisme n’a rien à voir avec la religion», a-t-il encore assuré.

Cette semaine, le ministère indonésien des affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de France au sujet des déclarations du président Macron. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays.

ATS/NXP